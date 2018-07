Gossip – Irene Grandi, matrimonio a Oristano con Lorenzo Doni

Oristano – Fiori d’arancio per la cantante toscana Irene Grandi, che ha sposato Lorenzo Doni nella chiesa di San Pietro a Narbolia, in provincia di Oristano.

Funzione molto romantica, con la visibile emozione della sposa, che ha cantato l’Halleluja di Leonard Cohen facendo emozionare il marito e gli invitati. Per Irene Grandi, 48 anni, si tratta del secondo matrimonio, dopo l’unione con Alessandro Carotti, suo marito dal 2003 al 2010, sposato a Las Vegas dopo solo un mese di conoscenza. Di Lorenzo Doni si sa solamente che è nato a Firenze, che fa l’avvocato e l’istruttore di golf. La coppia ha mantenuto estremo riserbo sulla propria vita privata, e anche la cerimonia, celebrata da un frate cappuccino amico degli sposi, arrivato da Firenze per l’occasione, si è svolta alla presenza di un centinaio di invitati, all’interno di un locale sulla costa del Sinis, lontano da fotografi e giornalisti. Solo una foto è stata pubblicata sui social, a mostrare l’abito grigio e sobrio della cantante e il completo chiaro del consorte.

La scelta di celebrare le nozze in Sardegna non è stata casuale: la coppia frequenta abitualmente l’isola durante le vacanze estive ed è una seconda casa per il neosposo, nerboliese di adozione.