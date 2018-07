Ragazzo aggredito in via dei Giustiniani, si cerca tra le immagini video

Genova – Saranno le immagini riprese da diversi impianti di video sorveglianza a fornire elementi utili alle indagini sull’aggressione ad un ragazzo di 27 anni avvenuta nella notte tra venerdì e sabato in via dei Giustiniani, nel centro storico genovese.

Il magistrato che segue il caso ha chiesto che vengano analizzate tutte le immagini provenienti da telecamere del Comune, da impianti privati e da circuiti di sorveglianza di negozi e condomini.

L’analisi permetterà di isolare frammenti di riprese o, si spera, veri e propri spezzoni dell’aggressione, che consentano di identificare gli autori del gesto.

Secondo le prime ricostruzioni, infatti, il giovane potrebbe essere stato aggredito a seguito di una lite per futili motivi e colpito da più di una persona finendo per perdere i sensi.

L’appello delle forze dell’ordine è a presentarsi se si conoscono elementi utili alle indagini.

Nel frattempo divampa la protesta degli operatori di piazza delle Erbe contro la pubblicazione di foto che ritraggono la piazza a “corredo” di alcuni articoli di Stampa.

Gli operatori della piazza lamentano un danno di immagine e chiedono che venga chiarito che l’aggressione non è avvenuta nel luogo ritratto ma in un’altra zona.

Da tempo, infatti, gli operatori della zona di piazza delle Erbe stanno cercando di sorvegliare la zona cercando di intervenire per evitare eccessi e i disagi della “Movida” e vorrebbero che lo sforzo fatto venisse riconosciuto.