Savona – Entra in caserma ubriaco e colpisce i carabinieri: arrestato

Savona – E’ arrivato in caserma ubriaco ed ha iniziato a dare in escandescenza, colpendo ripetutamente la porta di ingresso prima di spintonare i Carabinieri intervenuti per calmarlo.

Per questo un uomo di 29 anni, di origine marocchina e residente a Savona, è stato arrestato con l’accusa di violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Tutto è avvenuto la scorsa notte a Savona.

L’uomo si è presentato davanti alla caserma dei Carabinieri ed ha iniziato ad urlare, pronunciando frasi prive di senso e minacciando di morte un suo connazionale.

Non contento, il 29enne ha minacciato di togliersi la vita. Vista la situazione, gli uomini dell’Arma sono intervenuti per calmarlo.

L’uomo, che si è rifiutato di fornire le proprie generalità, ha iniziato a correre contro i muri perimetrali della caserma continuando ad urlare e minacciare il suo connazionale e i militari.

Dopo pochi istanti il 29enne ha iniziato a spintonare i Carabinieri prima di essere fermato e arrestato.

Portato nelle camere di sicurezza della caserma di Savona, sarà processato per direttissima.