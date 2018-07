Sciame di api al cimitero di Staglieno, interviene l’apicoltore

Genova – Un loculo del cimitero di Staglieno trasformato in “arnia” dalle api. Un curioso intervento per gli apicoltori dell’Apiario Urbano che sono stati chiamati per uno sciame che aveva scelto una delle tombe del cimitero per fare il loro “nido”.

A segnalare il curioso fenomeno alcuni frequentatori che avevano notato un grosso via vai di api che entravano ed uscivano dalle fessure di un loculo.

Sul posto sono intervenuti gli esperti che, dopo aver indossato maschere e guanti speciali, sono saliti su una delle scale per poter lavorare in alto e hanno avviato lo speciale “aspira-api” che permette di raccoglierle senza ferirle.

Lo scopo è quello di “spostare” lo sciame e non certo quello di distruggerlo vista l’importanza delle api nel ciclo della produzione della frutta e del miele.

Il valore di una ape regina può essere anche molto consistente e ogni anno si verifica il fenomeno della “sciamatura” con la vecchia ape regina che abbandona l’alveare per fondarne uno nuovo insieme ad un gruppo di “fedelissime”.

L’importanza delle api è testimoniata anche dal fatto che l’inseguimento di uno sciame è uno dei pochissimi casi in cui si può entrare in una proprietà privata anche senza chiedere il permesso al proprietario.

