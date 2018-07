Tromba d’aria nel milanese, scoperchiata una palazzina

Milano – Una violenta tromba d’aria ha colpito, la notte scorsa, la zona di Pozzo d’Adda, in provincia di Milano.

Ingenti i danni provocati dal passaggio del forte flusso d’aria: una palazzina è stata letteralmente scoperchiata mentre i tetti di altri numerosi edifici sono stati danneggiati.

Molti gli interventi dei Vigili del Fuoco che, come riportato da Ansa, sono ancora sul posto per mettere in sicurezza le zone danneggiate.

A Milano, invece, danni e disagi sono stati causati dall’esondazione del fiume Seveso, ora rientrato nei suoi argini. Al momento sono in corso le fasi di pulizia delle strade dal fango.

La situazione dovrebbe tornare alla normalità, con la riapertura di tutte le strade, entro qualche ora ma le previsioni del tempo annunciano una nuova perturbazione per cui l’allerta resta alta.

Disagi e ritardi stanno interessando anche i trasporti. Diversi treni della linea Luino-Gallarate-Malpensa sono stati sospesi per danni agli impianti di circolazione. Disagi anche sulla linea Lecco-Brescia e sulla linea Lecco-Milano via Carnate.

Forti i temporali che si sono abbattuti sul Piemonte dove, per la terza notte consecutiva si segnalano allagamenti.

Lunedì scorso, nel sottopasso tra Rivarolo e Feletto, nella provincia torinese, un 51enne è morto annegato all’interno della sua auto.