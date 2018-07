Varazze – Cade sugli scogli, grave in 70enne

Varazze (Savona) – Restano gravi, all’ospedale San Martino dove è stato ricoverato, le condizioni del 70enne caduto ieri sera sulla scogliera dei Piani di San Giacomo, sul lungomare Europa che collega Varazze con Cogoleto.

L’uomo stava camminando lungo la scogliera quando, per cause ancora da accertare, è precipitato per alcuni metri cadendo sugli scogli.

Nella caduta l’anziano si è procurato un grave trauma cranico e diverse ferite lacero contuse.

Fortunatamente alcuni passanti che stavano facendo jogging lo hanno visto cadere e hanno subito chiamato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i mezzi del 118 ma poi si è deciso di trasportare in elicottero il ferito per le gravi lesioni riscontrate.

L’elicottero dei vigili del fuoco ha raggiunto la zona e il ferito è stato caricato sul velivolo e trasportato in codice rosso in ospedale.