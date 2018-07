La Spezia – Resterà in vigore sino alle 13 di oggi, salvo diversa comunicazione, lo stato di allerta gialla (il più basso) diffuso dalla Protezione Civile per il levante ligure, nella zona C. Secondo le previsioni meteo, infatti, potrebbero verificarsi precipitazioni abbondanti a carattere temporalesco.

La zona che sarà interessata dall’allerta è la C: lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

