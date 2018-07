Autostrada A12, riaperto il tratto tra Genova Est e Nervi

Genova – Autostrade per l’Italia comunica che sulla A12 Genova-Sestri Levante poco dopo le 10:30 è stato riaperto il tratto tra Genova Est e Genova Nervi in direzione di Sestri Levante, che era stato chiuso a causa di un mezzo pesante in fiamme all’altezza del km 7 all’interno della galleria ” Camaldoli “.

Sul luogo dell’incidente, dove il mezzo pesante è stato spento sono ancora in corso le operazioni di sgombero e ripristino completo della carreggiata, il traffico attualmente scorre su una sola corsia e si registrano 5km di coda verso Sestri Levante.

