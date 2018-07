Casolare in fiamme nel Savonese

Plodio (Savona) – Un casolare disabitato è andato completamente distrutto, ieri sera, nel violento incendio divampato per cause ancora da accertare.

Il fumo e le fiamme hanno attirato l’attenzione dei residenti che hanno subito chiamato i vigili del fuoco che sono intervenuti con squadre provenienti da Cairo Montenotte e da Savona.

Dopo aver accertato che all’interno non ci fosse nessuno, i pompieri hanno iniziato le operazioni di spegnimento che sono andate avanti per diverse ore.

I vigili del fuoco sono stati impegnati anche per evitare che le fiamme sfuggissero al controllo finendo per estendersi alla vicina boscaglia.

Concluso l’intervento sono iniziate le verifiche per cercare di risalire all’origine delle fiamme.

L’edificio ha riportato gravi danni ed è inagibile.

