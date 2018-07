Costa Zena Festival, al via: ecco come cambia la viabilità

: i bus, giunti in corso Buenos Aires, proseguiranno per viale Brigata Bisagno, via Diaz, via Brigata Liguria, via D’Aste, piazza Dante, via Dante, piazza De Ferrari dove riprenderanno percorso regolare.

: i bus, giunti in piazza De Ferrari, proseguiranno per via Dante, piazza Dante, via Macaggi, via Brigata Liguria, via Cadorna, corso Buenos Aires dove riprenderanno regolare percorso.