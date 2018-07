Genova – Autobus in fiamme in via Cantore

Genova – Ancora un autobus che prende fuoco mentre attraversa la città con il suo carico di passeggeri. Questa volta è successo in via Cantore, nel quartiere di Sampierdarena.

Fortunatamente l’autista ha visto il fumo che usciva dal vano motore e si è fermato aprendo le porte per far uscire i passeggeri.

Poco dopo l’evacuazione, il mezzo ha preso fuoco.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e bonificato l’area.

Fortunatamente non si registrano feriti ma le Associazioni dei Consumatori chiedono maggiori controlli sui mezzi per la lunga serie di incendi divampati a bordo di bus.

