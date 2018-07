Grave incidente in corso Italia, tre feriti gravi

Genova – Un’auto ribaltata, tre feriti gravi e corso Italia bloccata. E’ il bilancio del grave incidente stradale avvenuto poco dopo le 22 ,30 lungo la via che collega la zona della Foce a quella di Albaro.

Secondo una prima ricostruzione sembra che un taxi, con a bordo tre persone, si sia ribaltato dopo aver colpito un palo. Ancora non sono chiare le cause dell’incidente che sembra aver coinvolto solo il mezzo di trasporto pubblico.

Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 e dei vigili del fuoco e i feriti sono stati estratti dalle lamiere e affidati al personale paramedico che li ha stabilizzati per il successivo

