Mercato del Carmine, musica Irlandese e Americana stasera con Pulin & the Little Mice

Genova – Serata di grande musica e cultura gastronomica stasera, venerdì 6 luglio, al Mercato del Carmine. Alle ore 20.30 saliranno infatti sul palco i Pulin & The Little Mice. Il gruppo acustico accompagnerà gli spettatori in un lungo viaggio tra Irlanda e America, alla scoperta della musica, delle tradizioni e dei personaggi leggendari di queste terre. I cinque annulleranno le distanze tra questi due paesi, facendoci scoprire che il suono di un bouzouki Irlandese può sposarsi alla perfezione con quello di un banjo clawhammer. La prenotazione è consigliata ai numeri 0102469184/3278923608.

