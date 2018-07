Morgan e Nesli, a luglio due grandi concerti a Villa Croce

Genova – Continuano gli appuntamenti estivi nella cornice del parco di Villa Croce. Nelle prossime settimane andranno in scena due concerti piuttosto diversi tra loro: Nesli il 20 luglio e Morgan il 28 luglio. Due artisti molto apprezzati e allo stesso controversi, che racconteranno il loro percorso musicale al pubblico genovese facendo ascoltare i nuovi progetti e proponendo i pezzi storici del loro repertorio. Dopo il successo della Silent Disco di giugno, Momentum Events di Simone Sangalli continua quindi a organizzare eventi di grande richiamo nella cornice del parco di Carignano.

Per Nesli si tratta della prima tappa del tour che inizierà ufficialmente in autunno. L’esperienza sul palco del Festival di Sanremo e il suo mood pop gli hanno permesso di ottenere ampio consenso del pubblico, e il suo nuovo singolo “Viva la vita”, pubblicato lo scorso 8 giugno, è l’anteprima del suo prossimo disco, la cui uscita è prevista per l’autunno.

Morgan e la sua complessità arriveranno la settimana successiva, portando in scena uno spettacolo centrato sulla musica e sull’uomo che la sa suonare. L’artista ripercorrerà le tappe salienti della sua carriera, con brani propri e cover cucite sulla sua personalità, dimostrando di essere uno degli artisti più ecclettici del panorama musicale italiano.

I biglietti per gli eventi hanno il costo di 20 euro.

Per ulteriori informazioni: momentumitaly@gmail.com