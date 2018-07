Musica – Axwell /\ Ingrosso, il nuovo singolo Dancing Alone da oggi in radio

Milano – È finalmente disponibile in tutti gli store digitali e da oggi anche in radio il nuovo singolo di Axwell /\ Ingrosso dal titolo “Dancing Alone”, prodotta con la collaborazione del cantante e compositore Inglese RØMANS.

Con uno sguardo alla tradizione ma anche al futuro della musica elettronica, “Dancing Alone” riempie il vuoto legato alla musica rave trance tipica degli anni 2000. Il risultato, con la voce emotiva di RØMANS combinata ai sintetizzatori frenetici e alle percussioni, è un vero e proprio inno caratterizzato dall’energia tipica del duo Svedese. Il pezzo, che era già stato inserito all’interno della setlist dei loro live, è già diventato uno dei preferiti dai fan.

L’uscita della canzone segue due altre hit importanti del 2017 di Axwell/\Ingrosso: “Dreamer” feat. Trevr Guthrie e “More Than You Know”, certificata multiplatino in sedici paesi, oro in quattro e diamante in due.

Il 5 luglio il duo partirà in tour, che li vedrà esibirsi in diversi festival in tutta Europa, inclusi due weekend del Tomorrowland. Le date Nord–Americane inizieranno a Chicago dove il duo sarà headliner il 31 agosto al North Coast Music Festival.