Premio Tenco, Motta vince la targa per il miglior album in assoluto

Genova – Il Club Tenco ha annunciato i vincitori del Premio Tenco 2018, che verranno poi consegnati sul palco del Teatro Ariston di Sanremo dal 18 al 20 ottobre.

A ottenere il premio come miglior album in assoluto è stato Vivere o Morire di Motta, già vincitore della targa come migliore opera prima con il suo primo disco La fine dei vent’anni. L’artista toscano, impegnato in una serie di live estivi sui palchi di tutta Italia, ha commentato sul suo profilo Facebook “Non avete idea di quanto sia contento di questo riconoscimento. Ho messo l’anima per questo disco ed il lavoro che hanno fatto tutte le persone intorno a me è stato meraviglioso“, ringraziando poi una a una le persone che hanno collaborato alla creazione del disco.

I vincitori per tutte le categorie sono:

Disco In Assoluto – Motta – Vivere O Morire

Opera Prima – Giuseppe Anastasi – Canzoni Ravvicinate Del Vecchio Tipo

Canzone Singola – Mirkoeilcane – Stiamo Tutti Bene

Album In Dialetto – Francesca Incudine – Tarakè

Interprete Di Canzoni – Fabio Cinti – La Voce Del Padrone-Un Adattamento Gentile

Album Collettivo A Progetto – Voci Per La Libertà / Una Canzone Per Amnesty

Sull’edizione 2018 ha sicuramente pesato la polemica riguardante l’esclusione dell’album di cover di Mauro Ermanno Giovanardi dal titolo La mia generazione: la raccolta era stata inserita nella categoria miglior disco in assoluto, anche se trattandosi di cover sarebbe stato necessario spostarlo in quella, più consona alla situazione, di interprete di canzoni. Il Club Tenco ha però escluso la voce dei La Crus, assegnando le targhe normalmente senza effettuare nuovamente la votazione, come suggerito da diversi giurati.

Motta sarà in concerto a Genova, in occasione del Goa Boa Festival, il prossimo 20 luglio. Sul palco prima di lui si esibiranno i Ministri, Pinguini Tattici Nucleari, Makai e Viito.