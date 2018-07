Cep, al Circolo Pianacci nuova sala per tiro con l’arco e discipline paralimpiche

Genova – Sarà inaugurata lunedì 9 luglio alle ore 18, presso il Circolo Arci Pianacci di via della Benedicta 14, la nuova sala (ex bocciodromo) per il tiro con l’arco e altre discipline paralimpiche.

Resa fruibile per tutti grazie a lavori di abbattimento delle barriere architettoniche realizzati con il contributo di Fondazione Costa Crociere e del Comune di Genova, la struttura sarà dedicata a Bruno Foglino, scomparso nel 2005, in ricordo del suo appassionato servizio per la comunità del Cep. Trasferitosi a vivere nel quartiere alla fine degli anni ’70, Foglino è stato protagonista di molte battaglie per dare “cuore ed identità” ad un quartiere nato sulla esigenza abitativa drammatica che viveva Genova in quel periodo. Si è duramente battuto contro droga e ogni forma di violenza e anche per dotare il quartiere di servizi e spazi sociali.

La realizzazione della nuova sala, che sarà aperta tutto l’anno, va a migliorare ulteriormente l’area gestita dal Circolo Pianacci: tutti i 1600mq di verde attrezzato sono ora infatti totalmente privi di barriere architettoniche.

All’inaugurazione saranno presenti, tra gli altri, il Vice Sindaco Stefano Balleari, il Vice Presidente della Regione Liguria (ed Assessore alle Politiche Socio Sanitarie) Sonia Viale, l’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Genova Paolo Fanghella, il Segretario Generale di Costa Crociere Foundation Davide Triacca, il Presidente del Municipio VII Ponente Claudio Chiarotti, il Vice Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Liguria Dario Della Gatta ed il Presidente di FitArco Liguria Enrico Rebagliati.