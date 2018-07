Costa Zena Festival, in migliaia per lo scivolo dei record – VIDEO

Genova – E’ iniziata puntuale la grande festa per i 70 anni di Costa Crociere.

Alle 10.00 i primi partecipanti, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci, si sono lanciati lungo gli oltre 300 metri di scivolo d’acqua inaugurando l’attrazione principale della giornata.

In bermuda e t-shirt, sindaco e presidente hanno dato vita ad un siparietto che li ha visti complici nel tentativo di percorrere lo scivolo trainandosi vicendevolmente e rimanendo “incagliati” diverse volte. Alla fine, largo ai giovani ma le difficoltà a scivolare hanno coinvolto tutti.

La lunga fila per scivolare lungo via XX settembre, chiusa fino all’altezza della chiesa della Consolazione (per maggiori informazioni clicca qui), è iniziata alle prime ore di questa mattina. Già alle 7.00 centinaia erano le persone ad attendere l’apertura dell’attrazione.

E se i più si accalcano verso lo scivolo, in tanti si godono il suggestivo allestimento di piazza De Ferrari, trasformata in un grande solarium con tanto di prato a coprire i getti laterali delle fontane.

Intanto si moltiplicano gli eventi, in attesa degli spettacoli di questa sera al porto antico con il grande concerto di Albano e Romina Power e lo show di 105 con Moreno, Francesco Gabbani ed Elodie, solo per citarne alcuni.

Non mancheranno le risate con i comici di Zelig ed il suggestivo spettacolo di luci.

Ecco la gallery dell’evento.