Pronto lo scivolo dei record in via XX settembre

Genova – E’ stato ultimato nella notte, in via XX settembre, il maxi scivolo che permetterà di tentare il nuovo record mondiale per la lunghezza – oltre 300 metri – e per il numero di persone che si lanceranno lungo il percorso.

A partire dalle 10 sarà infatti possibile per tutti i genovesi e non, cimentarsi nella discesa sul manto saponato.

A fare da madrina dell’evento Diletta Leotta che inaugurerà lo scivolo.

Nel corso della giornata è prevista la partecipazione di molti VIP, locali e non, che si lanceranno lungo lo scivolo creato da Costa Crociere in occasione della festa per i 70 anni di attività.

