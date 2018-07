Taxi ribaltato in corso Italia, tre feriti gravi

Genova – Forse un malore o un guasto meccanico all’origine, ieri sera, del grave incidente avvenuto intorno alle 23 in corso Italia.

Un taxi con a bordo tre persone è prima finito contro un’aiuola spartitraffico, salendoci sopra e poi ha urtato violentemente uno dei massi decorativi sistemati per ornamento.

Il mezzo si è poi ribaltato sulla strada bloccando l’intera carreggiata e di conseguenza il traffico locale.

Le persone a bordo, due passeggeri e l’autista, sono state soccorse e trasferite d’urgenza all’ospedale San Martino e al Galliera. Tutte in codice rosso, il più grave.

I vigili del fuoco hanno rimosso la vettura e riaperto il traffico ormai nel caos.

Indagini in corso per accertare le cause dell’incidente che non avrebbe coinvolto altri mezzi.

