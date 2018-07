Minaccia una giovane con cocci di bottiglia, denunciato 45enne

Genova – Un uomo di 45 anni è stato denunciato nella tarda serata di ieri per i reati di ingiurie, minacce, rifiuto delle generalità e porto di oggetti atti a offendere.

L’uomo, poco dopo la mezzanotte, si trovava in via Buozzi, quando ha minacciato una 23enne che si trovava nei pressi della propria abitazione. L’aggressore, dopo aver pronunciato frasi incomprensibili, ha afferrato una bottiglia dal cestino dei rifiuti, l’ha rotta a terra ed ha minacciato la giovane con dei cocci.

Dopo alcuni istanti l’uomo si è calmato e si è allontanato.

Sul posto erano presenti alcuni amici della ragazza che hanno immediatamente allertato gli agenti di una pattuglia della Polizia Locale in transito.

Poco dopo gli agenti hanno incrociato l’uomo, nei pressi della stazione della metropolitana di Dinegro.

Il fermato, che ha rifiutato di fornire le proprie generalità, è stato accompagnato in Questura per l’identificazione. Qui è stato riconosciuto come un pakistano con diversi precedenti per resistenza, segnalato perché non provvisto del regolare permesso di soggiorno e condotto presso gli uffici del reparto di polizia giudiziaria, dove è stato denunciato per ingiurie, minacce, rifiuto di generalità e porto di oggetti atti ad offendere.