Genova – Un veicolo in avaria in Sopraelevata ha provocato non pochi disagi alla circolazione genovese.

Il mezzo si è guastato mentre stava percorrendo la strada Aldo Moro in direzione ponente. Immediati i rallentamenti e gli incolonnamenti dei veicoli con ripercussioni e disagi anche sulle altre strade.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso meccanico e gli agenti della Polizia Municipale che hanno regolato il traffico.