Olimpiadi 2026, il sì del consiglio comunale di Torino alla candidatura

Torino – Il Consiglio Comunale di Torino ha approvato la delibera di sostegno alla candidatura della città alle Olimpiadi invernali del 2026 . Il documento votato oggi in Sala Rossa è stato realizzato dall’architetto Alberto Sasso. Il testo ha recepito due emendamenti relativi alla necessità di un’analisi costi benefici da parte del Governo nazionale, e alla limitazione delle sinergie alle località della sola area metropolitana di Torino, senza sconfinare verso Milano.

Le critiche più aspre erano state mosse proprio da alcune colleghe a 5 Stelle, oggi non presenti in Aula, che affermavano che la candidatura era stata portata avanti in solitaria, senza un confronto con il gruppo, e che al momento organizzare le Olimpiadi low cost di cui parla il documento sarebbe impossibile.

Il commento della Appendino: “La maggioranza c’è. Credo nel lavoro fatto, non abbiamo paura di candidarci”.