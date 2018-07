Autostrada A10, auto contro guardrail: morta una donna

Finale Ligure (Savona) – Un incidente stradale mortale si è verificato nella mattinata odierna lungo l’autostrada A10 Genova-Ventimiglia, tra Finale Ligure e Orco Feglino, in direzione di Savona.

Una donna di 80 anni, piemontese, per cause ancora da accertare, si è schiantata contro il guard rail in maniera violenta.

L’incidente è avvenuto intorno alle 11.30 ed ha provocato diversi rallentamenti sulla circolazione autostradale con il tratto interessato chiuso per circa un’ora.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ed i Vigili del Fuoco di Savona e Finale Ligure. Per la donna non c’è stato nulla da fare.

A causare l’incidente potrebbe essere stato un malore occorso alla conducente dell’auto.