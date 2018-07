“Madonna mi ha fatto stalking per due anni”, la denuncia di una ex modella

Los Angeles – “Madonna era ossessionata da me. A quell’epoca non me la prendevo, oggi, guardandomi indietro, capisco di essere stata vittima di quello che era a tutti gli effetti il mio capo”.

A raccontare questo è Amanda Cazalet, la modella oggi 53enne che nel video della Regina del Pop “Justify my Love”, nel 1990, baciava appassionatamente Madonna.

Secondo quanto spiegato dalla stessa modella al tabloid Sun, Madonna l’aveva notata durante una sfilata di Jean-Paul Gautier e se ne era infatuata, tanto da volerla fortemente nel suo video musicale.

Durante le riprese del celebre bacio, Madonna avrebbe abbandonato il copione utilizzando la lingua. La Cazalet non prestò troppa attenzione ma da quel momento sarebbe iniziato un vero e proprio corteggiamento durato due anni.

Biglietti d’amore, complimenti fuori dal comune e tante piccole attenzioni.

La modella, tuttavia, era sposata e in attesa di un figlio e non aveva intenzione di lasciarsi andare alle avance di Madge che, in uno dei tanti biglietti, le spiegava: “So che sei sposata e incinta e non riesco a spiegarti la mia attrazione per te, nonostante tutto però c’è”.