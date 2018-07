Autostrada A12, per dune notti chiuso il casello di Rapallo

Genova – Autostrade per l’Italia comunica che sulla A12 Genova-Sestri Levante, per consentire lavori di manutenzione, per due notti consecutive, con orario 22:00-06:00, dalle 22:00 di mercoledì 25 alle 06:00 di venerdì 27 luglio, sarà chiusa la stazione di Rapallo in entrata per chi è diretto verso Genova.

In alternativa, si consiglia di utilizzare l’entrata della stazione di Recco, al km 23+000 della A12.

Mi piace: Mi piace Caricamento...