Varazze, ritrovato il corpo di Giorgio Invrea: era scomparso due mesi fa

Varazze (Savona) – E’ stato ritrovato privo di vita il marchese Giorgio Invrea, il 50enne di Varazze scomparso lo scorso 4 maggio dopo una lite con la compagna.

Il corpo dell’uomo, appartenente alla nobile famiglia varazzina, è stato trovato in località Piani di San Giacomo in avanzato stato di decomposizione.

A notarlo, nella mattinata di ieri, un uomo che passeggiava nei boschi e che ha immediatamente allertato i Carabinieri.

A permettere l’identificazione sono stati alcuni vestiti mostrati ai familiari.

Bisognerà comunque attendere l’esito dell’autopsia per avere la risposta definitiva sull’identità dell’uomo.

La scomparsa, come detto, risale all’inizio di maggio. Dopo una lite con la convivente, il 50enne si era allontanato dalla sua abitazione, il castello lasciato in eredità dal padre. A lanciare l’allarme per la scomparsa era stata la sorella ed era immediatamente scattata la macchina dei soccorsi.

Dopo alcuni giorni di ricerche, un avvistamento in un negozio, per l’acquisto di alcuni generi alimentari, ha fatto interrompere l’attività facendo classificare la scomparsa come allontanamento volontario.