“4 passi fra i pianeti”, le iniziative dell’Osservatorio Astronomico del Righi

Genova – Quattro aperture serali, da mercoledì 1 a sabato 4 agosto, e una serie di iniziative con costellazioni e pianeti protagonisti all’Osservatorio Astronomico del Righi.

Questa sera e domani, giovedì 2 agosto, in Aula Planetario a partire dalle 21.30 verrà proiettato il documentario “Estate fra costellazioni, stelle e pianeti“; alla stessa ora, nel nuovo Planetario del Parco delle Mura, avrà luogo l’animazione “L’opposizione di Marte e i giganti gassosi“, dedicato alla vicinanza del pianeta rosso in questa estate 2018 e alla visibilità di Saturno e Giove.

Venerdì 3 e sabato 4 agosto, sempre dalle 21.30, in Aula Planetario verrà proiettato “Viaggio fra i pianeti“ mentre nel nuovo Planetario del Parco delle Mura avrà luogo l’animazione “L’universo violento: supernovae, pulsar e buchi neri”, una proiezione full-dome alla scoperta dei fenomeni più energetici dell’universo.

Per tutte e quattro le giornate, al telescopio dell’Osservatorio, a partire dalle ore 22.00 e condizioni meteo permettendo, tramite turni ripetuti di circa 30 minuti, si svolgerà l’osservazione pubblica di Giove, di Saturno e, a partire dalle 23.30, anche di Marte.

Il contributo richiesto ai visitatori varia a seconda delle attività scelte: in caso dell’osservazione al telescopio (attività possibile soltanto in caso di condizioni meteo favorevoli) il contributo è 3 € per gli adulti e 2 € per i bimbi fra i 4 e i 12 anni.

Per ogni proiezioni in Planetario o per la partecipazione al laboratorio didattico il contributo richiesto è 5 € per gli adulti e 4 € per i bambini dai 4 ai 12 anni.

Nel caso si desiderasse partecipare a più attività proposte o a una combinazione fra di esse il contributo richiesto varierà a seconda della combinazione prescelta e sarà inferiore alla somma dei contributi delle singole attività svolte; per esempio se l’osservazione al telescopio si combina a una qualsiasi altra attività, il contributo richiesto per l’osservazione diviene di 2 € per gli adulti e di 1 € per i bimbi.

Non è necessaria la prenotazione, ma si invitano gli interessati a presentarsi in Osservatorio con un po’ di anticipo rispetto all’attività prescelta.