Sestri Levante, si fermano all’Autogrill e trovano un gattino nel motore

Sestri Levante (Genova) – Sarà adottabile da lunedì, chiamando al numero 3931310579, il gattino trovato dentro il vano motore di una vettura e salvato dagli agenti della polizia stradale. I poliziotti stavano raccogliendo i dati di un incidente presso l’area di servizio “Riviera Sud”, sull’Autostrada A12 Genova-Livorno quando sono stati chiamati da due giovani in viaggio con la loro auto verso la Toscana.

I ragazzi hanno raccontato di essersi fermati per fare colazione all’Autogrill e di aver sentito il miagolio di un gattino quando sono tornati a riprendere la macchina posteggiata.

Dopo alcune ricerche lo hanno visto spuntare dal vano motore ma non si lasciava prendere e, per questo, chiedevano il loro aiuto. I due agenti sono subito intervenuti e dopo aver aperto il vano motore ed individuato il micetto, hanno iniziato a cercare di convincerlo ad uscire ma vista la naturale ritrosia e i forte spavento, l’animaletto non ne voleva sapere di uscire dal suo curioso rifugio.

Gli agenti hanno quindi operato con pazienza e tatto e sono riusciti a liberare il cucciolo e a estrarlo dal cofano della vettura che, nel frattempo, era diventata incandescente per il sole.

L’animaletto è stato rifocillato e reidratato con del latte fresco e poi preso in custodia per essere affidato Soccorso animali di Rapallo

Da lunedì chi volesse adottare “Rombo“, così è stato nominato dai due poliziotti, potrà rivolgersi al Rifugio ASL per animali di Rapallo chiamando il numero 3931310579