Fiamme nel vano scale in via Gramsci: intervento dei Vigili del Fuoco

Genova – Paura questo pomeriggio in un edificio di via Gramsci, nel centro storico di Genova.

Qui, intorno alle 15.30 sono giunti i Vigili del Fuoco, allertati per un incendio in un appartamento. Una volta sul posto i pompieri hanno accertato che in realtà a bruciare erano dei sacchi della lavanderia lasciati nelle scale al quarto piano.

In pochi minuti gli uomini intervenuti hanno provveduto a spegnere l’incendio e ad evacuare il fumo dal vano scale.

I danni sono stati limitati e non si lamentano feriti.

Ancora da chiarire quali siano state le cause del rogo, in via di accertamento da parte del nucleo investigativo antincendio NIAT.