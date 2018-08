Andora, festival dello street food al Parco delle Farfalle

Andora (Savona) – Quattro giorni per gustare alcuni dei piatti più buoni e golosi della tradizione culinaria Italiana. È in programma da domenica 19 agosto a mercoledì 22 “Street Food Time”, imperdibile festival itinerante di cibo da strada che dopo il passaggio in molte città Italiane arriva al Parco delle Farfalle di Andora.

L’evento, organizzato da Blunel srls, avrà inizio alle ore 18 e fino a notte fonda proporrà al pubblico centinaia di piatti accompagnati da decine di birre artigianali, pregiati vini, freschissimi cocktail e un’immancabile selezione musicale.

L’area del festival sarà la patria del cibo di qualità, in cui gli alimenti di ogni regione saranno proposti in “versione street”. Ricerca della qualità, piacere di avere un contatto umano e schietto con i clienti, voglia di mantenere vivi i rapporti con il proprio territorio e la sua storia, utilizzo di prodotti agricoli genuini, uso di ricette tramandate di generazione in generazione: questi gli elementi che caratterizzano i cultori del cibo di strada, consapevoli che esistono nelle nostre città, paesaggi culturali da difendere e conoscere.