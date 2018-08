Crollo ponte Morandi, le modifiche al servizio Atp

Genova – Le indispensabili modifiche alla viabilità a seguito del crollo di ponte Morandi hanno comportato variazioni di transito anche per il servizio pubblico.

Atp Esercizio ha fatto sapere che attualmente tutti i servizi autostradali provenienti da Nervi (Levante) dai Giovi (entroterra Genova) utilizzano l’uscita di Genova Ovest.

Per quanto riguarda le linee di ponente, le linee del Gruppo C in arrivo dal Ponente Genovese (Varazze, Cogoleto, Arenzano) sono limitate a Genova Voltri. Anche le linee dalla valle Stura del Gruppo F sono attestate a Voltri, mentre le linee della Valle Scrivia che utilizzano il percorso autostradale transitano attraverso lo svincolo di Genova Ovest (Arquata Scrivia, Isola del Cantone, Busalla, Mignanego, Valbrebenna, Crocefieschi, Montoggio, Casella, Savignone e Vobbia).

Il servizio Airport Shuttle dal Tigullio prosegue utilizzando parte di percorso urbano genovese: corso Aurelio Saffi, via Gramsci, via di Francia, via Lungomare Canepa, strada a mare “Guido Rossa” e Cornigliano. I tempi di percorrenza verranno a questo modo prolungata di una trentina di minuti.