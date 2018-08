Crollo Ponte Morandi, revocato divieto di transito su corsie AMT

Genova – L’emergenza che sta colpendo Genoa e a Val Polcevera dopo il crollo del ponte Morandi dovrebbe portare nelle prossime ore all’ufficializzatone della revoca del divieto di transito sulle corsie dei bus. Come riporta un comunicato del Corpo di Polizia Locale, “il traffico privato potrà transitare sulle corsie bus cittadine la cui validità è temporaneamente sospesa”. Ne consegue che “i dispositivi per la rilevazione della circolazione dei veicoli sulle corsie riservate di cui all’art. 201, comma 1bis, let. G), e 1-ter, del D.Lgs. 285/1992 “CdS”, saranno contestualmente disattivati”. La revoca del divieto, come da successivo comunicato, viene specificato che durerà sino al prossimo lunedì 20 agosto, quando i sistemi di controllo verranno riattivati.

