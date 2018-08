Genova, rallentamenti ai varchi per i traghetti

Genova – Code e rallentamenti, con conseguenti disagi, questa mattina, lungo le direttrici per i varchi portuali diretti ai traghetti.

Centinaia di auto che devono imbarcarsi per la Sardegna e per le destinazioni coperte dal porto di Genova, stanno superando a fatica le difficoltà causate dal crollo di ponte Morandi per raggiungere gli imbarchi.

Dalle ore 05.00 rallentamenti sul Ponte Elicoidale in direzione del terminal traghetti. Apertura del Varco di accesso al porto alle ore 05.15.

Dalle ore 06.00 il rallentamento interessa anche la direttrice levante del lungo Mare Canepa sempre verso il terminal traghetti. Principali intersezioni regolate da pattuglie della Polizia Locale