Loano, vendono alcolici a minori: denunciati in due

Loano (Savona) – Sorpresi a vendere alcolici a minorenni, per questo due gestori di locali a Loano sono stati multati dagli agenti della Polizia Municipale. Per uno di loro e per un dipendente, inoltre, è scattata la denuncia.

Il 14 agosto la pattuglia “sicurezza urbana” ha effettuato controlli, anche in borghese, i tre locali della città per verificare il rispetto della normativa sulla vendita e somministrazione di alcolici a minori.

Un bar è stato sorpreso a vendere alcol ad un ragazzo di 16 anni appena compiuti. Nei confronti dei gestori è stata combatta una sanzione pari a 333 euro.

In un altro locale, invece, è stata accertata la vendita di alcolici ad un gruppo di ragazzi di età inferiore ai 16 anni. Per il titolare e per un dipendente è scattata la denuncia penale. Inoltre sono stati combinati due verbali amministrativi da 333 euro ciascuno.

Durante la serata agenti in borghese hanno effettuato un servizio di monitoraggio nelle zone centrali per contrastare furti e scippi nelle aree con maggiore concentrazione di persone.