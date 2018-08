Vende merce contraffatta sul litorale di Loano, denunciato

Loano (Savona) – E’ stato sorpreso a vendere merce contraffatta sul litorale di Loano l’uomo denunciato per detenzione e commercializzazione di prodotti contraffatti.

Nell’ambito del progetto “Spiagge Sicure”, l’iniziativa del ministero dell’Intero per prevenire e contrastare l’abusivismo commerciale e la contraffazione, la Polizia Municipale di Loano ha individuato sulla spiaggia un venditore abusivo di merce contraffatta.

L’uomo, un cittadino straniero, aveva con sé diverse borse griffate ma era privo di documenti di identità.

Condotto in Questura a Savona, lo straniero è stato identificato grazie alla foto-segnalazione ed ai rilievi dattiloscopici.

Dai controlli è emerso che l’uomo si trovava sul territorio italiano in maniera irregolare e che non aveva rispettato un provvedimento di espulsione.

Per lui è scattata la denuncia per detenzione e commercializzazione di prodotti contraffatti oltre che per inottemperanza all’ordine di espulsione. Oltre alla denuncia penale, la merce detenuta dal venditore è stata sottoposta ad un doppio sequestro, penale ed amministrativo.

All’uomo è stata inoltre combinata una multa da 5mila euro.