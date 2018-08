Crollo ponte Morandi, AMT aggiunge due servizi bus speciali

Genova – Sono difficili gli spostamenti per i cittadini che si muovono da e per Bolzaneto o che sono diretti nel ponente cittadino dopo il crollo di ponte Morandi.

Per questo Amt, d’intesa con l’amministrazione comunale, ha istituito due servizi bus speciali per agevolare la mobilità dei cittadini, come servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari.

I due servizi sono stati denominati:

servizio speciale SP da Principe piazza Acquaverde a Sestri Ponente, via Soliman, con transito, in entrambe le direzioni, dalla stazione FS di Sestri Ponente e dall’Aeroporto Cristoforo Colombo (terminal Arrivi);

servizio speciale BM da Bolzaneto a Brin Metro.

Questi servizi sono effettuati dalle ore 6.00 alle ore 20.00. Entrambe le navette sopra indicate sono gratuite.

La Metropolitana è in servizio anche nelle ore notturne.

Restano in vigore le limitazioni già attive per le linee bus 7, 8, 9, 63 e 663 che sono attestate a Brin. E’, inoltre, attivo un collegamento bus tra via Avio e via Fillak (Campasso).