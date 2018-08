Crollo ponte Morandi, saracinesche abbassate durante i funerali di stato

Genova – Si svolgeranno domani mattina i funerali di stato di alcune delle vittime del crollo di ponte Morandi.

Ad officiare la cerimonia funebre sarà l’arcivescovo di Genova Angelo Bagnasco. Presente anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Proprio durante la celebrazione delle esequie la città parteciperà al lutto con diverse iniziative.

La proposta della Confesercenti provinciale di Genova è quella di abbassare le saracinesche, domani alle 11.00, in concomitanza con i funerali.

Come spiega il presidente di Confesercenti Genova, Massimiliano Spigno: “E’ una richiesta pervenutaci anche da diverse amministrazioni comunali della città metropolitana che facciamo nostra, con l’intenzione di esprimere, per quanto possibile, la vicinanza dei commercianti a quanti hanno perso un familiare o un amico in questa immane tragedia”.