Crollo di ponte Morandi, a Genova è la giornata dei funerali delle vittime, arriva Mattarella

Genova – Funerali di stato, questa mattina, intorno alle 11,30, per le vittime del crollo del viadotto autostradale di ponte Morandi. In una giornata di lutto nazionale, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà nel capoluogo ligure per partecipare alla cerimonia funebre organizzata per dire addio alle persone che hanno perso la vita nella tragedia.

Alla giornata di lutto si unisce tutta la città di Genova e non solo e moltissime attività osserveranno un minuto di silenzio o interromperanno del tutto le attività.

La cerimonia funebre si terrà presso il padiglione Blu della Fiera di Genova dove è atteso l’arrivo un numero molto alto di persone (si parla di alcune migliaia) e dove sono stati allestiti anche maxi schermo per assistere alle esequie pur restando all’esterno.

Non tutti i familiari delle vittima hanno accettato la cerimonia dei funerali di stato. Molti, potrebbero essere oltre la metà, avrebbero richiesto ed ottenuto di poter celebrare i funerali privati nei luoghi di provenienza o addirittura avrebbero rifiutato la presenza di autorità e politici in segno di protesta per l’immane tragedia che potrebbe avere avuto origine da una normativa poco stringente sui controlli o peggio.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella arriverà a Genova già diverse ore prima del funerale e dovrebbe recarsi presso gli ospedali cittadini di Villa Scassi, San Martino e Galliera per far visita ai feriti e incontrare i familiari. Un gesto di vicinanza e di ascolto.

Ecco i nomi delle vittime identificate sino ad ora:

Andrea Vittone, 49 anni

Claudia Possetti, 48 anni,

Manuele Bellasio, 16 anni

Camilla Bellasio, 12 anni

Andrea Cerulli, 48 anni

Stella Maria Boccia 24 anni

Roberto Robbiano, 44 anni

Ersilia Piccinino, 41 anni

Samuele Robbiano, 9 anni

Marta Danisi 29 anni

Alberto Fanfani 42 anni

Juan Ruben Figeroa Carrasco, 68 anni

Elisa Bozzo 33 anni

Francesco Bello, 41

Luigi Matti Altadonna 34 anni

Gennaro Sarnataro 43 anni

Bruno Casagrande 57 anni

Antonio Stanzone 29 anni

Gerardo Esposito 26 anni

Giovanni Battiloro, 29 anni

Matteo Bertonati, 26 anni

Vincenzo Licata 57 anni

Alessandro Campora 55 anni