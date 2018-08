Crollo di ponte Morandi, funerali musulmani e cristiani insieme per le vittime

Genova – Durante la cerimonia dei funerali di stato per le vittime del crollo di ponte Morandi si è tenuta anche una preghiera musulmana per le due vittime di origini albanesi, credenti islamici. Una particolare “formula” del cerimoniale ha permesso a cristiani e musulmani di pregare insieme per i morti.

“Quando sono morti – hanno detto le famiglie delle due vittime – se ne sono andati tutti insieme ed è giusto che vengano salutati insieme”.

Un messaggio di pace e di speranza che ha suscitato lunghi applausi per le parole dell’Imam della comunità islamica di Genova che ha voluto parlare a nome dei fedeli invocando l’unione tra tutti i cittadini italiani e del mondo, al di là delle differenze di religione.

La preghiera comune è stato un momento straordinario di rapporti inter-religiosi.