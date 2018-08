Crollo di ponte Morandi, nella notte ritrovata auto con i resti di tre persone

Genova – Proseguono le operazioni di scavo tra le macerie di ponte Morandi. Questa notte i soccorritori hanno ritrovato una Hyundai schiacciata da un grosso blocco di cemento..

All’interno i resti di tre persone: madre, padre e figlioletta.

Si tratta della famiglia Cecala Cristian, Dawna e la piccola Kristal, di 9 anni.

L’auto sulla quale viaggiavano è stata trovata dai soccorritori schiacciata da un grosso blocco di cemento che faceva parte del pilone del ponte nell’argine sinistro del Polcevera.

Sale così il numero delle vittime del crollo del viadotto autostradale, arrivato a 41, anche se manca ancora l’ufficialità del riconoscimento.

Intanto, al padiglione Jean Nouvelle alla Foce, alle 11.00 si svolgeranno i funerali di Stato di alcune delle vittime.

Atteso il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che presenzierà alla celebrazione officiata dall’arcivescovo di Genova Angelo Bagnasco.

E’ stato rintracciato dal Centro di Coordinamento dei soccorsi uno dei cinque dispersi ufficiali. Si tratta di un cittadino tedesco che, insieme al suo cane, anche lui dato per disperso, si trova in vacanza in giro per l’Italia.