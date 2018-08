Crollo di ponte Morandi, trovate altre tre vittime

Genova – Sale a 41 il numero delle vittime del crollo di ponte Morandi, sull’autostrada A10 Genova-Ventimiglia. A darne notizia il Secolo XIX che informa che i soccorritori hanno ritrovato un’auto con all’interno i corpi martoriati e irriconoscibili di una famiglia composta da padre, madre ed un bambino.

L’auto era completamente sepolta dalle macerie del ponte crollato e sarà necessario il lavoro della polizia scientifica e forse il test del DNA per attribuire un nome certo ad ogni corpo ritrovato.

Trovato invece illeso, ma in tutt’altro posto, un turista tedesco di cui si erano perse le tracce a Genova e che si temeva potesse essere tra le vittime. L’uomo si è messo in contatto con i familiari ed ha raccontato di trovarsi in altro luogo e di stare bene. Insieme a lui anche il cane, anche lui inserito nell’elenco dei dispersi in mano ai soccorritori.