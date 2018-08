Autostrade gratis a Genova dopo il crollo di ponte Morandi

Genova – Autostrade gratis, nel capoluogo ligure, per chi viaggia da Prà-Voltri a Genova Aeroporto o tra Bolzaneto e Genova Ovest. E’ il primo provvedimento messo in atto da Società Autostrade per limitare i disagi degli automobilisti genovesi che, dopo il crollo del ponte Morandi, si ritrovano la città sostanzialmente divisa a metà.

Un provvedimento che, però, non dovrebbe riguardare chi entra in autostrada “prima” di questi caselli e questo sta già alimentando polemiche e proteste da parte dei pendolari che si spostano nei tratti limitrofi e che potrebbero rimanere “beffati”.

Associazioni dei trasportatori, dei camperisti e dei Consumatori chiedono poi che venga estesa la gratuità del percorso anche per l’intera “deviazione” che, secondo i percorsi suggeriti da Autostrade, dovrebbero essere utilizzati da mezzi pesanti e caravan, ovvero il passaggio per la A26 Voltri – Gravellona Toce e la A7 Genova Milano.