Crollo di ponte Morandi, domani Bucci e Toti consegnano prime case agli sfollati

Genova – Le prime case per gli sfollati del crollo di ponte Morandi verranno consegnate domani, lunedì 20 agosto, alle 16, in via San Biagio, dal presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e dal sindaco di Genova Marco Bucci.

Il primo intervento “diretto” per iniziare a riportare alla normalità la situazione abitativa delle oltre 300 famiglie che soo rimaste senza casa dopo la tragedia che ha colpito Genova, con 43 vittime.

Gli altri appartamenti verranno via via ristrutturati con i fondi che il governo ha concesso per l’emergenza di Genova e poi consegnati alle famiglie con particolari problemi.

Entro la fine dell’anno, secondo quanto promesso da Toti e Bucci, tutte le famiglie avranno un appartamento in cui vivere.

