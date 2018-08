Crollo di ponte Morandi, i nomi delle 43 vittime

Genova – Con il ritrovamento delle ultime 3 vittime, una famiglia di Oleggio, in provincia di Novara, sale a 43 il numero delle persone morte nel terribile crollo di ponte Morandi, sull’autostrada A10 Genova-Ventimiglia.

Il lungo elenco, però, potrebbe ancora allungarsi poichè proseguono le ricerche tra le macerie, nella possibilità che altre persone non “segnalate” possano ancora trovarsi sotto i detriti ma, molto più probabilmente, per la possibilità che qualcuno dei 9 feriti più gravi possa non farcela a sopravvivere alle terribili lesioni subite.

Questo l’elenco delle vittime al 18 agosto:

Cristian Cecala, la moglie Dawna e la figlia Kristal, di 9 anni, di Oleggio (Novara)

Mirko Vicini, 30 anni, di Genova, operaio Amiu.

Marian Rosca, camionista romeno di 36 anni

Anatoli Malai, di 44 anni.

Andrea Vittone, 50 anni, la moglie Claudia Possetti, 48 anni, i figli della donna Manuele e Camilla di 16 e 12 anni.

Roberto Robbiano, 44 anni, di Campomorone, la moglie Ersilia Piccinino, 41 anni, il figlio Samuele, 8 anni.

Andrea Cerulli, 48 anni, di Genova

Elisa Bozzo, 34 anni, nata a Genova e residente a Busalla (Genova)

Francesco Bello, 42 anni, di Serrà Riccò (Genova)

Alberto Fanfani, 32 anni, nato a Firenze, fidanzato con Marta Danisi, 29 anni, nata a Sant’Agata di Militello (Messina)

Stella Boccia, 24 anni, nata a Napoli e residente a Civitella Val di Chiana e il fidanzato Carlos Jesus Erazo Truji, 27 anni peruviano

Giovanni Battiloro 29 anni, Antonio Stanzione, 29 anni, Gerardo Esposito, 27 anni, Matteo Bertonati, 27 anni di Torre del Greco

Giorgio Donaggio, 57 anni, nato a Genova e residente a Toirano (Savona)

Alessandro Campora, 55 anni, nato a Genova, Giovanna Bottaro, 43 anni, di Novi Ligure (Alessandria)

Vincenzo Licata, 58 anni, nato a Grotte (Agrigento)

Luigi Matti Altadonna, 35 anni, nato a Genova

Angela Zerilli, 58 anni, nata a Corsico (Milano)

Gennaro Sarnataro, 43 anni, nato a Volla (Napoli)

Alessandro Robotti, 50 anni, nato a Alessandria

Bruno Casagrande, 57 anni, nato a Antonimina (Reggio Calabria) residente a Genova

Axelle Place 20 anni, Nathan Gusman 20 anni, Melissa Artus 22 anni, William Pouza 22 anni, cittadini francesi

Juan Ruben Figueroa Carrasco 59 anni residente a Genova, Leyla Nora Rivera Castillo 48 anni, Juan Carlos Pastenes 64 anni, tutti cileni. Admir Bokrina 32 anni, Marius Djerri 22 anni, cittadini albanesi

Henry Diaz Henao, 38 anni, cittadino colombiano