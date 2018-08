Gaffe Tv – La giornalista Sky non riconosce il sindaco Marco Bucci

Genova – Intervista persone per strada, in piazza De Ferrari e chiede al sindaco Marco Bucci se è genovese. Sta diventando virale il video del servizio, trasmesso da Sky Tg24 , in diretta Tv, nel quale la giornalista inviata per il flash mob in ricordo delle vittime del crollo di ponte Morandi, non riconosce il primo cittadino e gli chiede se è genovese.

Una gaffe che certamente circolerà parecchio sui social quella della giornalista che, dovendo intervistare delle persone per strada, si avvicina al sindaco Marco Bucci e prima di porgli la domanda, come avviene nelle interviste “on the road”, si assicura che la persona possa rispondere alla domanda con “cognizione di causa”.

La giornalista evidentemente (e forse compresibilmente) non riconosce la persona che ha davanti e che sembra osservare i messaggi di cordoglio lasciati a terra in piazza De Ferrari. Prima di chiedergli cosa pensa della manifestazione, si assicura che sia genovese.

Il sindaco di Genova, con una risposta che ha scatenato più di un sorriso, ha subito risposto “sono il sindaco, veda un pò lei”. Confermando in un attimo la proverbiale “simpatia” ligure e la capacità di avere sempre la “risposta pronta”.