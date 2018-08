Molassana, bruciano scooter in via Mantova

Genova – Un brusco risveglio, questa mattina all’alba, per i residenti di via Mantova, nel quartiere di Molassana, per l’incendio di alcuni scooter.

Il denso fumo nero e il forte odore di bruciato ha risvegliato di soprassalto alcuni abitanti della zona che hanno scoperto il rogo aprendo le finestre.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e poi avviato le prime indagini per risalire alle cause, quasi certamente dolose.

Tre scooter sono andati distrutti e altri hanno subito danni per il calore sprigionato dal rogo.