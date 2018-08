Roberto Vecchioni a Loano per il suo tour La vita che si ama

Loano (Savona) – Una grande serata di musica al Giardino del Principe di Loano con un ospite davvero d’eccezione. Giovedì 23 agosto, a partire dalle ore 21.30, nuovo appuntamento con Dreams Festival, la rassegna di grandi eventi promossa dall’Assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

Protagonista della serata sarà Roberto Vecchioni, che farà tappa nella cittadina del Savonese con il suo tour “La vita che si ama”, arricchito dal nuovo lavoro discografico “Canzoni per i figli”, in uscita in libreria dal 15 novembre.

Il cantautore è tornato in studio di registrazione a tre anni dal suo disco d’oro “Io non appartengo più” per incidere nove canzoni dedicate ai figli e una poesia scritta per la madre dal titolo “Che c’eri sempre”.

La musica e la letteratura, universi di riferimento imprescindibili e componenti identitarie del cantautore, si fondono in un lavoro nel quale Roberto Vecchioni padre si racconta ai suoi figli Francesca, Carolina, Arrigo ed Edoardo. “Canzoni per i figli” è un disco che racchiude i brani molto amati del repertorio del cantautore con il nuovo arrangiamento di Lucio Fabbri, dai capolavori più conosciuti come “Figlia” e “Le Rose Blu” a quelli meno noti come “Canzone da lontano” e “Un lungo Addio”, riarrangiate, risuonate, ricantate e riconcepite, sino a discostarsi, in alcuni casi, dall’originale come ad esempio nel brano “Quest’uomo”.

Durante la serata, Il Professore sarà accompagnato dalla band storica, composta da Lucio Fabbri (pianoforte e violino), Massimo Germini (chitarra acustica), Marco Magnelli (basso) e Roberto Gualdi (batteria).

I biglietti sono disponibili in vendita con il circuito Ticket One (on-line su www.ticketone.it ed in tutti i punti vendita affiliati) o presso il Mondadori Bookstore di via Garibaldi 150, che è aperto tutti i giorni in orario continuato dalle 9 alle 20 e dalle 21 alle 23.30 (al sabato sera chiusura alle 24); per informazioni contattare il numero 019 675848 o inviare una mail a mondadoriloano@gmail.com.