Crollo ponte Morandi, bollettino medico dei feriti: due in prognosi riservata

Genova – Resta ancora riservata la prognosi per due dei quattro feriti nel crollo di ponte Morandi e ricoverati all’ospedale San Martino di Genova.

Secondo una nota dello stesso ospedale, Eugeniu Babin e la moglie, Yelina Natalya, sarebbero ricoverati in prognosi riservata, rispettivamente al peraltro di Neurochirurgia e nel reparto di Rianimazione del pronto soccorso.

In fase di miglioramento Gianluca Ardini e Martin Kucera. Il primo si trova ancora ricoverato nel reparto di Sub Intensiva al Monoblocco e dovrebbe essere trasferito in Ortopedia nei prossimi giorni.

Kucera, invece, si trova ricoverato in Chirurgia d’Urgenza Universitaria in condizioni di costante miglioramento.

Nella nota ospedaliera, inoltre, viene precisato: “A scanso di equivoci, la gestione dei dati sensibili dei pazienti è stata sdoganata durante i giorni dell’emergenza per permettere ai familiari e alle persone vicine ai feriti e purtroppo alle vittime di poter, attraverso gli organi di informazione (italiani e stranieri), reperire informazioni utili nelle ore immediatamente successive al crollo, com’è puntualmente accaduto“.