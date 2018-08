Crollo ponte Morandi, ora l’autostrada non si paga (davvero)

Genova – Dopo i fraintendimenti e i malcontenti che hanno caratterizzato questo lunedì mattina, da Autostrade per l’Italia arriva un chiarimento in merito al pagamento delle tratte autostradali urbane che tanti utenti hanno segnalato.

“A partire dalle ore 11.00 di oggi – si legge nel comunicato – Non verrà chiesto il pagamento del pedaggio sulla rete genovese, come annunciato nella conferenza stampa di sabato 18 agosto. Il transito in autostrada diventa gratuito per chi viaggia sui seguenti percorsi e viceversa: Genova Ovest – Genova Bolzaneto; Genova Pra’ – Genova Aeroporto; Genova Pra’ – Genova Pegli; Genova Pegli – Genova Aeroporto“.

Ancora, a proposito di quanto accaduto stamane, Autostrade spiega che, attraverso una semplice dichiarazione presso i Punto Blu di Genova Ovest e Genova Sampierdarena o scrivendo una mail all’indirizzo info@autostrade.it, gli utenti che hanno pagato il pedaggio sulle stesse tratte a partire dal 14 agosto, potranno chiedere il rimborso.

Per i clienti Telepass, i transiti dal 14 agosto sulle tratte in questione non verranno fatturati, senza che sia necessaria, da parte loro, alcuna segnalazione.